Пять украинских БПЛА уничтожили на юге России в ночь на 25 марта

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа в ночь на вторник.

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над территорий Крыма, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

Читайте также: украинский беспилотник сбили в Краснодарском крае в ночь на 24 марта. Всего в течении ночи на 24 марта дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников.

Один беспилотник сбили над акваторией Азовского моря. По 12 БПЛА уничтожили в Ростовской и Брянской областях, еще два беспилотника — в Крыму.