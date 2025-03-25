Пять украинских БПЛА уничтожили на юге России в ночь на 25 марта
Политика
25.03.2025 08:43
Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа в ночь на вторник.
В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над территорий Крыма, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.
Читайте также: украинский беспилотник сбили в Краснодарском крае в ночь на 24 марта. Всего в течении ночи на 24 марта дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников.
Один беспилотник сбили над акваторией Азовского моря. По 12 БПЛА уничтожили в Ростовской и Брянской областях, еще два беспилотника — в Крыму.