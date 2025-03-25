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Пять украинских БПЛА уничтожили на юге России в ночь на 25 марта

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-ukrainskih-bpla-unichtozhili-na-yuge-rossii-v-noch-na-25-marta
Пять украинских БПЛА уничтожили на юге России в ночь на 25 марта
Скриншот видео «Кубань 24»

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа в ночь на вторник.

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над территорий Крыма, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

Читайте также: украинский беспилотник сбили в Краснодарском крае в ночь на 24 марта. Всего в течении ночи на 24 марта дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников.

Один беспилотник сбили над акваторией Азовского моря. По 12 БПЛА уничтожили в Ростовской и Брянской областях, еще два беспилотника — в Крыму.

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