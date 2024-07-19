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Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем и Крымом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-ukrainskih-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-i-krymom
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем и Крымом
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

В ночь на 19 июля Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию РФ с использованием БПЛА.

Дежурные силы ПВО ВС России уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом.

В Курской области сбили 11 БПЛА, еще три беспилотника уничтожили в Белгородской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Читайте также: Минобороны РФ показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море. Российские военные ночью 18 июля дежурными огневыми средствами уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров

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