Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем и Крымом

В ночь на 19 июля Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать территорию РФ с использованием БПЛА.

Дежурные силы ПВО ВС России уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом.

В Курской области сбили 11 БПЛА, еще три беспилотника уничтожили в Белгородской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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