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Минобороны РФ показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-pokazalo-kadry-unichtozheniya-katerov-vsu-v-chernom-more
Минобороны РФ показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Фото t.me/mod_russia

Российские военные ночью 18 июля дежурными огневыми средствами уничтожили 10 катеров в Черном море.

Безэкипажные катера ВМС Украины направлялись в сторону Крыма для атаки объектов на полуострове. В Новороссийске включили сигнал «Внимание всем».

Все катера своевременно обнаружили и уничтожили, сообщает Министерство обороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 18 июля над территорией Крыма за ночь сбили 33 украинских беспилотника. Еще два БПЛА противника уничтожили в Брянской области.

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