Минобороны РФ показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Российские военные ночью 18 июля дежурными огневыми средствами уничтожили 10 катеров в Черном море.

Безэкипажные катера ВМС Украины направлялись в сторону Крыма для атаки объектов на полуострове. В Новороссийске включили сигнал «Внимание всем».

Все катера своевременно обнаружили и уничтожили, сообщает Министерство обороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 18 июля над территорией Крыма за ночь сбили 33 украинских беспилотника. Еще два БПЛА противника уничтожили в Брянской области.