Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем 17 декабря

В среду ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С период с 11:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.

Из них пять БПЛА были обезврежены над акваторией Черного моря. Еще три уничтожили над территорией Крыма и один — над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: фрагменты беспилотников обнаружили по 53 адресам в Славянском районе. Ночью 17 декабря Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников, обломки сбитых дронов повредили 39 домовладений в Славянском районе. Домовладения пострадали в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом, хуторе Бараниковском.

