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Пять российских пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в воздухе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-rossijskih-passazhirskih-samoletov-podali-signaly-trevogi-v-vozduhe
Пять российских пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в воздухе
Фото unsplash.com

Экипажи пяти лайнеров подали на землю сигналы тревоги 12 октября в воздухе над Россией. Сочинских рейсов среди них нет.

По данным источника в гражданской авиации, лайнеры Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва «выставили код ответчика «Общая тревога». Затем сигналы тревоги подали лайнеры Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета. Все воздушные суда следуют в аэропорты назначения, сообщает ТАСС.

Читайте также: запрет на ночные полеты из РФ в Израиль будет действовать до 16 октября.

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