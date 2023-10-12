Пять российских пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в воздухе

Экипажи пяти лайнеров подали на землю сигналы тревоги 12 октября в воздухе над Россией. Сочинских рейсов среди них нет.

По данным источника в гражданской авиации, лайнеры Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва «выставили код ответчика «Общая тревога». Затем сигналы тревоги подали лайнеры Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета. Все воздушные суда следуют в аэропорты назначения, сообщает ТАСС.

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