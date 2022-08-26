Пять предприятий Кубани получат 68 млн рублей льготных займов на развитие производств

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фонд развития промышленности Краснодарского края одобрил 5 заявок по программе «Приоритет» на общую сумму более 68 млн рублей.

Займы предоставили на 3 года под 1% производителям средств индивидуальной защиты «Фармсервис» из станицы Васюринской, одежды ООО «Мегаторг», двоим реализующим трикотаж торговой марки «Белара» ИП одобрили займы на покупку сырья. Краснодарскому изготовителю мебели «Древо М» профинансируют закупку оборудования.

По словам и. о. руководителя краевого департамента промышленной политики Владимира Мостового, льготное финансирование краевого Фонда развития промышленности имеет высокий показатель эффективности и востребованности. Производители заинтересованы оформлять дополнительные займы, как на пополнение оборотных средств, так и на закупку оборудования, модернизацию производств и запуск новых линий.

Так, например в 2021 году трикотажное производство «Белара» получило более 38 млн рублей по программе «Проекты развития (краевое финансирование)». На предприятии полностью модернизировали производство. Швейная фабрика внедрила новое оборудование и автоматизировала процесс. В результате в 1,5 раза увеличилось производство.

Информацию о мерах поддержки Фонда можно получить по телефонам 8 (861) 205-44-09 и 8 (800) 500‑27‑28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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