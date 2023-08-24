Пять многофункциональных спортплощадок построит Краснодарский край в Херсонской области

Новые спортивные объекты появятся в Геническе и Скадовске, а также поселках Каланчаке, Чаплинке и Новоалексеевке.

«Продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру. Наши строители ремонтируют три школы и больницу. Сейчас приступаем к проектированию пяти многофункциональных спортплощадок с зоной воркаут и дальнейшему их строительству. Контракты на выполнение работ уже заключены», — сказал вице-губернатор Сергей Власов.

Спортплощадки будут размером не менее 1,1 тыс. кв. м. На них обустроят игровые поля, воркаут-зоны с тренажерами, а также благоустроят территории. Строительно-монтажные работы планируют завершить до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край помог Херсону в реконструкции ветхого водопровода.