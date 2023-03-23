Пять лет условно получил экс-мэр Майкопа за вымогательство земли у бизнесмена и покушение на мошенничество

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея. В марте суд вынес приговор бывшему главе администрации Майкопа, которого обвиняли в вымогательстве, незаконном хранении боеприпасов и покушении на мошенничество.

По данным следствия, в мае 2018 года мэр Майкопа в своем служебном кабинете потребовал от местного предпринимателя совершить обмен земельными участками. При этом участки были неравнозначными по цене и площади. Бизнесмен отказался от невыгодной для него сделки. Получив отказ, мэр Майкопа начал угрожать оппоненту физической расправой. Опасаясь угроз, пострадавший согласился на обмен.

Также было установлено, что в июле 2017 года мэр Майкопа решил похитить у своего знакомого права собственности и аренды на 3 земельных участка в Кужорском сельском поселении. Он убедил его подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, а взамен пообещал ему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. Это преступление злоумышленник не смог довести до конца, так как уполномоченный орган отказал в регистрации перехода права собственности на один из участков.

Во время расследования в доме подозреваемого провели обыск, во время которого нашли боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые тот хранил незаконно.

Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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