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Пять лет колонии получил водитель, который насмерть сбил велосипедистку в Краснодарском крае и скрылся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-let-kolonii-poluchil-voditel-kotoryj-nasmert-sbil-velosipedistku-v-krasnodarskom-krae-i-skrylsya
Пять лет колонии получил водитель, который насмерть сбил велосипедистку в Краснодарском крае и скрылся
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 18 мая в станице Темиргоевской Курганинского района.

По версии следствия, в тот день 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в 53-летнюю велосипедистку, которая двигалась по правому краю проезжей части в попутном направлении. Вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшей, мужчина решил скрыться с места ДТП. От полученных травм женщина скончалась.

Суд признал подозреваемого виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении места происшествия, а также в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Мужчине назначили наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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