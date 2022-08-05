Пять кубанских спортсменок попали в юниорскую сборную России по спортивной борьбе

Видео канала «Кубань 24»

Представительницы Краснодарского края уже добрались до Алушты. Там они готовятся к республиканскому турниру «Медвежонок», который пройдет в Минске в середине сентября.

В перерывах между тренировками спортсменки успели поделиться своими ожиданиями от двухнедельных сборов.

«Едем туда в первую очередь закончить тренировки. Едем получать новые знания, там спарринг-партнеров больше. Девочки приезжают из разных городов, округов. Разные пары, разные соперники. Опять же, режим», — сообщила тренер сборной Краснодарского края по спортивной борьбе Кристина Малахова.

«С теми девочками, которые поедут на сборы из Краснодарского края, мы будем одной командой. Лица не меняются, все знакомы. Никто не уходит, не приходит», — рассказала победитель Спартакиады учащихся России по спортивной борьбе Олеся Малахова.

«Есть девочки из моего региона, и они будут меня поддерживать. Я второй раз еду в сборную России. Посмотрим, что дальше», — поделилась бронзовый призер Спартакиады учащихся России по спортивной борьбе Валерия Тезадова.

Читайте также: Екатерина Полещук из Гулькевичей завоевала серебро на международных соревнованиях по борьбе.