Пять красивых домашних цветов, которые не боятся холодов

Комнатные цветы — не обязательно должны быть нежными и теплолюбивыми. Есть декоративные растения, которые прекрасно себя чувствуют в прохладных и даже холодных помещениях. Ими можно оживить любое неотапливаемое пространство: подоконник, балкон, лофт или зимний сад.

Ботаники, флористы и цветоводы-любители называют такие цветы криофилами. То есть растениями — любящими холод. Из множества комнатных цветов, предпочитающих прохладный климат, остановим свое внимание на пяти самых ярких и неприхотливых представителях.

Цикламен персидский

Этот, аристократичный, элегантный цветок — самый известный представитель холодостойких комнатных растений.

Листья у него сердцевидные, соцветия — яркие. Температуру от +10 до +15°C переносит легко. Цветет в зимний период. При правильном уходе его цветение может продолжаться полгода.

Восковой плющ хойя

Еще один популярный цветок, устойчивый к прохладным условиям. Его «восковые» листья и зонтичные соцветия источают приятный аромат. Хойя легко переносит температуры до +12°C и не боится сквозняков.

Камелия японская

Это вечнозеленый кустарник с роскошными глянцевыми темно-зелеными листьями. Цветы его — белые, розовые, красные — невероятно красивы и похожи на махровые розы.

Цветок любит яркий рассеянный свет, а для успешного цветения просто требует зимнего охлаждения. В тепле камелия скорее всего сбросит свои бутоны.

Аспидистра

Холодостойкую декоративно-лиственную аспидистру в шутку называют «чугунным растением». Она легко переносит и недостаток света и значительные перепады температур. Если температура ненадолго опустится до +5°C аспидистра этого даже не заметит.

Листья у аспидистры крупные, широкие, глянцевые, иногда с белыми или желтыми полосам. Растут прямо из земли на длинных черешках. Аспидистра прекрасно чувствует себя в темных холодных пространствах.

Пеларгония зональная

Как и многие виды герани, пеларгонии нужно пережить зиму в прохладе, для того чтобы она смогла отдохнуть и заложить бутоны на следующий сезон. Оптимальная среда для неё от +10 до +12°C.

Листья этого классического комнатного цветка округлые, слегка опущенные, с характерной темной зоной. Цветки самых разных цветов и оттенков собираются крупными зонтиками. Особенности ухода за зимними комнатными цветами

Даже холодостойкие растения — криофилы, морозов не переносят. Обморожение для них губительно. Внимательно следите, чтобы листья комнатных цветов не касались зимой ледяных оконных стекол. Поливать зимой комнатные цветы нужно умеренно, даже скудно, чтобы не спровоцировать процесс гниения корней.

Чем больше света получит растение — тем лучше для него. Тем пышнее оно будет цвести. Некоторые растения, особенно вьющиеся, весной требуют обрезки для стимуляции ветвления. Правильно подобрав комнатные растения и соблюдая несложные правила ухода, можно будет любоваться их цветением всю зиму.