Пять кадровых центров модернизируют до конца года в Краснодарском крае

Об этом 27 июля сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Вице-губернатор отметила, что модернизация центров занятости Кубани продолжается. Так, Краснодарский край в 2019 году был одним первых регионов, которые включились в работу по переформатированию службы занятости. По словам замгубернатора, за эти четыре года в крае обновили семь кадровых центров, еще пять модернизируют в 2023 году.

«Помимо цифровых решений, внедряем и единые стандарты работы, предусматривающие индивидуальный и проактивный подход к каждому посетителю в зависимости от жизненной или бизнес-ситуации, организуем комфортное пространство для работы с гражданами, обучаем новым стандартам сотрудников службы», — написала Минькова в Telegram.

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