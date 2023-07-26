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Новый фельдшерско-акушерский пункт до конца года построят в Ленинградском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-feldshersko-akusherskij-punkt-do-kontsa-goda-postroyat-v-leningradskom-rajone
Новый фельдшерско-акушерский пункт до конца года построят в Ленинградском районе
Фото t.me/minkovaanna23

Современный модульный ФАП установят в хуторе Восточном. Об этом 26 июля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По поручению губернатора Анна Минькова провела личный прием граждан. Вопросы жителей Кубани касались образования, здравоохранения и культуры.

Так, жители хутора Восточного обратились с просьбой установить новый фельдшерско-акушерский пункт. Прежнее здание построили еще в 1973 году и ремонтировать его уже нецелесообразно. Новый ФАП планируют построить до конца текущего года, а в апреле 2024 года он начнет принимать пациентов.

Кроме того, родители новороссийских школьников предложили создать филиал коррекционной школы № 9. Его разместят в здании начальной школы № 11, освободившейся благодаря строительству новых образовательных учреждений. Уже 1 сентября филиал примет учеников пяти начальных классов. Затем планируется создать там полноценную коррекционную школу.

«Обсудили также вопросы ремонтов в детских садах и учреждениях культуры. С руководителями Брюховецкого, Гулькевичского и Новокубанского районов наметили планы реализации работ», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

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