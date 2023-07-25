Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На 100% обеспечены местами в детсадах дошкольники в Северском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-100-obespecheny-mestami-v-detsadah-doshkolniki-v-severskom-rajone
На 100% обеспечены местами в детсадах дошкольники в Северском районе
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 25 июля сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Минькова отметила, что потребность в дошкольных местах удовлетворена. Что касается школ, то каждая вторая из них в районе работает в две смены. По словам вице-губернатора, эта ситуация уже решается. Так, строятся новые школы и ремонтируются уже имеющиеся. Кроме того, в афипском лицее строят новый корпус, который рассчитан еще на 400 мест. Работы планируют завершить до начала учебного года.

«Корпус школы № 43 станицы Северской возвели в 1904 году. Мы его полностью обновили. И уже 1 сентября 300 ребят пойдут, по сути, в новую школу, где созданы все условия для получения знаний», — сообщила Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детское инфекционное отделение открылось в Северской ЦРБ после капремонта. Работы велись в усиленном режиме, поскольку объект очень ждали местные жители. В здании обновили все — от кровли до коммуникаций. Кроме того, заменили мебель и технику.

Статьи
7 главных ошибок при оказании первой помощи
7 главных ошибок при оказании первой помощи
Почему выпадают волосы? Возможные причины и что с этим делать
Почему выпадают волосы? Возможные причины и что с этим делать
Бокал красного и рыба: доктор Мясников рассказал о диете для предотвращения деменции
Бокал красного и рыба: доктор Мясников рассказал о диете для предотвращения деменции
Пляжные опасности: врач объяснил, когда пенсионерам нельзя купаться в море
Пляжные опасности: врач объяснил, когда пенсионерам нельзя купаться в море
7 привычек, которые могут привести к ожирению
7 привычек, которые могут привести к ожирению
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях