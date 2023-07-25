На 100% обеспечены местами в детсадах дошкольники в Северском районе

Об этом 25 июля сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Минькова отметила, что потребность в дошкольных местах удовлетворена. Что касается школ, то каждая вторая из них в районе работает в две смены. По словам вице-губернатора, эта ситуация уже решается. Так, строятся новые школы и ремонтируются уже имеющиеся. Кроме того, в афипском лицее строят новый корпус, который рассчитан еще на 400 мест. Работы планируют завершить до начала учебного года.

«Корпус школы № 43 станицы Северской возвели в 1904 году. Мы его полностью обновили. И уже 1 сентября 300 ребят пойдут, по сути, в новую школу, где созданы все условия для получения знаний», — сообщила Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детское инфекционное отделение открылось в Северской ЦРБ после капремонта. Работы велись в усиленном режиме, поскольку объект очень ждали местные жители. В здании обновили все — от кровли до коммуникаций. Кроме того, заменили мебель и технику.