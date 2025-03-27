Пять интересных ритуалов для привлечения успеха и денег

Чтобы стать богатым и успешным нужно больше работать? Ну, так неинтересно! Давайте-ка лучше все себе наколдуем.

Неистребимы в человеке магическое мышление и надежда на Золотую Рыбку, которая махнет хвостом и превратит сарай в трешку с ремонтом в центре, корыто — в стиральную машину, а старый халат и лапти в скромненький костюмчик от Шанель и туфли «Маноло Бланик»… Потому-то и существуют до сих пор разнообразные ритуалы по привлечению успеха и денег.

Ну кто из нас не гремел мелочью и не показывал молодому месяцу купюру, чтобы деньги росли вместе с ним! Не делали? А может, в вашем кошельке есть неразменным купюра, которая «работает» как магнит для денег? Ну хотя бы «ложка-загребушка» в отделении для мелочи болтается? Нет? Ну, о какой финансовой грамотности может идти речь, если вы элементарных вещей не знаете! Но не расстраивайтесь, сейчас всему научим. Гарантий не даем, но весело будет.

Девятка на запястье

Не представляем, как это работает, но люди, конечно, врать не будут. Это самый простой ритуал для мгновенного привлечения денег. Нужно громко сказать: «Кодирую себя на деньги срочно» и написать цифру «9» на левом запястье. Ходить с девяткой, вероятно, нужно до поступления денег. Какую сумму Вселенная пошлет «закодированному» — неизвестно, возможно, по пути домой найдете на тротуаре пять рублей. В принципе, тоже деньги.

Карта удачи

Куда ж нам без карт Таро! Это сегодня модненько, почему бы и финансы с их помощью не поправить? Самым верным способом, конечно, будет гадание всем желающим за деньги, но это тоже какая-никакая, но работа, а нам надо «по щучьему веленью и по нашему хотенью». Потому знающие рекомендуют носить с собой или поставить на заставку телефона «денежную» и «успешную» карту Таро. Советуют брать карты Маг, Сила, Император, Императрица или Короля и Королеву Пентаклей. Вот даже не будем шутить про старший аркан номер ноль (Дурак).

Деньги на зарядке

Просто, как все гениальное. Берем несколько крупных купюр, заворачиваем в них батарейки и оставляем «заряжаться» на сутки. Потом и батарейки, и деньги используем по назначению. Говорят, что, потратив заряженные деньги, вы откроете канал для привлечения новых.

Есть и другой ритуал, там в купюры рекомендуют заворачивать магниты. Наконец-то пригодится вся эта сувенирная чепуха, которую вам натащили друзья из отпуска! В общем, завернули, оставили полежать на сутки, а потом положили деньги в кошелек и носим с собой. Тратить нельзя! Они теперь притягивают благополучие. В принципе, не лишено смысла: если после каждой зарплаты «намагничивать» и откладывать хотя бы по 5 тыс. рублей, есть шанс накопить приятную сумму к отпуску.

«Нанялись»

Самый странный ритуал, который попался нам на просторах сети — «найм денег на работу». Его рекомендуют проводить, когда нужно большую сумму сразу, но не прямо сейчас. Вам потребуется собрать купюры любого номинала, из букв серий которых можно составить слово «нанялись». Деньги укладываете в кошелек и не тратите до тех пор, пока «работнички» не принесут прибыль.

Скажем честно: перетрясли всю наличность в доме, но заветное слово не собрали. Не быть нам миллионерами. Но, может, вам повезет.

Заряжаем кошелек

Чтобы деньги сами плыли в ваш кошелек, его нужно «зарядить». Обряд выполняется на растущую Луну. Купите новый кошелек, вечером скажите: «Как будет луна расти, так и деньги в кошелек придут» и положите кошелек на подоконник. Важно, чтобы будущий магнит для денег хорошо освещался луной, а не ближайшим фонарем. Говорят, помогает.

А если все это вы уже пробовали, но не сработало, даем последний совет: на растущую Луну умойтесь холодной водой, трижды громко скажите: «На обряды надейся, но сам не плошай!» и разошлите свое резюме потенциальным работодателям. Это точно помогает.

Некоторые изображения сгенерированы с помощью нейросети leonardo.ai

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