Пять городов Краснодарского края победили на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды
Итоги Всероссийского конкурса озвучили на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Тамбове.
«Сразу пять наших городов сегодня стали победителями. Для края это беспрецедентное количество за все время участия во Всероссийском конкурсе. Анапа, Славянск-на-Кубани, Курганинск, Апшеронск и Армавир получат более 400 млн рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.
Региона получат из федерального бюджета более 400 млн рублей на создание комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
На Кубани выигранные на конкурсе средства направят на благоустройство парка им. Горького в Курганинске, парка «Юность» в Апшеронске, театральной площади в Анапе, а также на реализацию проектов «Экотропа на озере Толока» в Славянске-на-Кубани и «Улица времен и событий» в Армавире, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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