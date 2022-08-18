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Пять городов Краснодарского края победили на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды

Общество
18.08.2022 21:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-gorodov-krasnodarskogo-kraya-pobedili-na-konkurse-luchshih-proektov-komfortnoj-gorodskoj-sredy
Пять городов Краснодарского края победили на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды
Пять городов Краснодарского края победили на конкурсе лучших проектов комфортной городской среды

Итоги Всероссийского конкурса озвучили на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Тамбове.

«Сразу пять наших городов сегодня стали победителями. Для края это беспрецедентное количество за все время участия во Всероссийском конкурсе. Анапа, Славянск-на-Кубани, Курганинск, Апшеронск и Армавир получат более 400 млн рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Региона получат из федерального бюджета более 400 млн рублей на создание комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На Кубани выигранные на конкурсе средства направят на благоустройство парка им. Горького в Курганинске, парка «Юность» в Апшеронске, театральной площади в Анапе, а также на реализацию проектов «Экотропа на озере Толока» в Славянске-на-Кубани и «Улица времен и событий» в Армавире, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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