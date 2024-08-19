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Пять человек пострадали в жестком лобовом ДТП под Горячим Ключом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-chelovek-postradali-v-zhestkom-lobovom-dtp-pod-goryachim-klyuchom
Пять человек пострадали в жестком лобовом ДТП под Горячим Ключом
Фото t.me/adm_gorkluch/28775

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 19 августа около 7:30 на 1393-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».

По данным муниципальных властей, на место аварии незамедлительно прибыли скорая помощь и бригада спасателей.

В горбольницу доставили пятерых пострадавших: одного ребенка в состоянии средней тяжести, двоих взрослых — в тяжелом состоянии, еще двоих — в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram.

Обстоятельства ДТП с пострадавшими устанавливают.

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