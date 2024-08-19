Маленький ребенок пострадал в массовом ДТП из-за обочечницы в Краснодарском крае

Авария с участием четырех автомобилей произошла 18 августа в 10:18 на 12-м километре трассы Джубга — Сочи в селе Лермонтово.

По предварительным данным, 39-летняя жительница Туапсинского района ехала по обочине за рулем Volkswagen Jetta со стороны Сочи в сторону Джубги. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107, а затем Hyundai Elantra. После удара Hyundai откинуло на BMW X5.

В результате ДТП в автомобиле Volkswagen пострадала 6-летняя девочка. Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает отдел ГИБДД ОМВД России по Туапсинскому району в Telegram.

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