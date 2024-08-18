Мотоциклист погиб, ударившись о две машины на Восточном обходе Краснодара

Смертельное ДТП произошло 18 августа около 7:00 на 1332 км М-4 «Дон» в районе поселка Знаменского.

По предварительным данным, водитель «Лады» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Voge. После чего машина опрокинулась и улетела в кювет, а мотоцикл продолжил движение и второй раз ударился об автомобиль Honda. Иномарка тоже опрокинулась и врезалась в металлическое ограждение.

Водители автомобилей не пострадали, а 47-летний мотоциклист скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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