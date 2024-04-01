Пять человек погибли в ДТП на Кубани в прошедшие выходные

Всего с 29 по 31 марта на дорогах Краснодарского края зафиксировали 35 дорожно-транспортных происшествий.

В результате аварий в регионе 5 человек погибли и еще 48 получили различные травмы.

Из-за выезда на встречную полосу произошло 3 аварии, в которых 3 человека погибли и еще двое пострадали. По причине несоответствия скоростного режима случилось 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 пострадали.

В минувшие выходные водители 5 раз наехали на пешеходов. В результате 1 человек погиб и еще 4 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.