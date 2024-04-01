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Пять человек погибли в ДТП на Кубани в прошедшие выходные

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-na-kubani-v-proshedshie-vyhodnye
Пять человек погибли в ДТП на Кубани в прошедшие выходные
Фото Госавтоинспекции Кубани

Всего с 29 по 31 марта на дорогах Краснодарского края зафиксировали 35 дорожно-транспортных происшествий.

В результате аварий в регионе 5 человек погибли и еще 48 получили различные травмы.

Из-за выезда на встречную полосу произошло 3 аварии, в которых 3 человека погибли и еще двое пострадали. По причине несоответствия скоростного режима случилось 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 пострадали.

В минувшие выходные водители 5 раз наехали на пешеходов. В результате 1 человек погиб и еще 4 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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