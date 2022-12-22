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Пять человек эвакуировали из горящей бани в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-chelovek-evakuirovali-iz-goryashhej-bani-v-krasnodare
Фото t.me/tk_krd

Возгорание в банном комплексе произошло вечером 22 декабря на улице 9-я Тихая.

Информацию о пожаре поступила диспетчеру в 20:31. Прибывшие на место спасатели установили, что пристройка здания загорелась на площади 100 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На тушение подали три ствола «Б». В результате происшествия никто не пострадал. При ликвидации возгорания из бани эвакуировали пять человек.

В 21:00 огонь в здании локализовали, а спустя 7 минут ликвидировали открытое горение. В 21:27 пожар полностью потушили.

Читайте также: 18 декабря во время пожара из хостела эвакуировали 30 человек в Краснодаре. Возгорание площадью 400 кв. метров произошло на улице Индустриальной возле ТЦ «Сити-Центр».

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