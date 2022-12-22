Пять человек эвакуировали из горящей бани в Краснодаре
Происшествия
22.12.2022 21:38
Возгорание в банном комплексе произошло вечером 22 декабря на улице 9-я Тихая.
Информацию о пожаре поступила диспетчеру в 20:31. Прибывшие на место спасатели установили, что пристройка здания загорелась на площади 100 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На тушение подали три ствола «Б». В результате происшествия никто не пострадал. При ликвидации возгорания из бани эвакуировали пять человек.
В 21:00 огонь в здании локализовали, а спустя 7 минут ликвидировали открытое горение. В 21:27 пожар полностью потушили.
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