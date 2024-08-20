Большие деревья рухнули на могилы кладбища на востоке Краснодара

Местные жители пожаловались на то, что неизвестные спилили многолетние деревья, роняя их на могилы.

По их словам, памятники разрушены на большей части Пашковского кладбища. Ущерб от разрушения могил составили сотни тысяч рублей. Ситуацию прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

По данным властей, в конце июля на Пашковском кладбище упало дерево. Сразу после этого специалисты начали оформлять порубочный билет на уборку дерева. Выяснили, что подобных деревьев на территории кладбища повалило около пяти штук. Сейчас специалисты распиливают стволы и ветки.

«Отметим, что при выполнении работ подрядчик не допускает повреждение памятников и надмогильных сооружений», — сообщает МЦУ Краснодара.

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