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Появилось видео с рухнувшим из-за сильного ветра деревом в парке «Краснодар»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-s-ruhnuvshim-iz-za-silnogo-vetra-derevom-v-parke-krasnodar
Фото t.me/park_galitskogo

Пугающий видеоролик был снят во время недавнего штормового ветра, который обрушился на Краснодарский край. Никто из гостей парка не пострадал.

Дерево упало рядом с посетителями, прохаживающимися по открытой 5 июля новой прогулочной зоне парка «Краснодар», которая носит название «Парк Облаков».

Автор видео снял, как испуганные посетители с детьми спешно покидают зону, где из-за ураганного порыва ветра рухнуло старое дерево.

Судя по всему, упавший ствол принадлежал одному из дубов, которые несколько десятилетий назад были высажены вдоль улицы Тихорецкой. В 2024 году ландшафтные архитекторы, проектировавшие новый участок парка, органично вписали эту длинную дубовую рощу в проект «Парка Облаков». На некоторых деревьях установили оригинальные подвесные фонари  в виде окружающего ствол светящегося кольца. Любопытные краснодарцы и гости города устремились на осмотр новой локации, но разбушевавшаяся  погода помешала их планам.

Будет ли проведено дополнительное обследование старых деревьев, включенных в «Парк Облаков», в неофициальном Telegram-паблике парка «Краснодар» не сообщается.

Читайте также: часть нового «Парка Облаков» откроют 5 июля в парке «Краснодар».

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