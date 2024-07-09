Появилось видео с рухнувшим из-за сильного ветра деревом в парке «Краснодар»

Пугающий видеоролик был снят во время недавнего штормового ветра, который обрушился на Краснодарский край. Никто из гостей парка не пострадал.

Дерево упало рядом с посетителями, прохаживающимися по открытой 5 июля новой прогулочной зоне парка «Краснодар», которая носит название «Парк Облаков».

Автор видео снял, как испуганные посетители с детьми спешно покидают зону, где из-за ураганного порыва ветра рухнуло старое дерево.

Судя по всему, упавший ствол принадлежал одному из дубов, которые несколько десятилетий назад были высажены вдоль улицы Тихорецкой. В 2024 году ландшафтные архитекторы, проектировавшие новый участок парка, органично вписали эту длинную дубовую рощу в проект «Парка Облаков». На некоторых деревьях установили оригинальные подвесные фонари в виде окружающего ствол светящегося кольца. Любопытные краснодарцы и гости города устремились на осмотр новой локации, но разбушевавшаяся погода помешала их планам.

Будет ли проведено дополнительное обследование старых деревьев, включенных в «Парк Облаков», в неофициальном Telegram-паблике парка «Краснодар» не сообщается.

Читайте также: часть нового «Парка Облаков» откроют 5 июля в парке «Краснодар».