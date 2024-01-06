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Пять беспилотников и четыре ракеты сбили силы ПВО над Крымом и Черным морем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-bespilotnikov-i-chetyre-rakety-sbili-sily-pvo-nad-krymom-i-chernym-morem
Пять беспилотников и четыре ракеты сбили силы ПВО над Крымом и Черным морем
Фото portsinfo.ru

В течение вечера 5 января и ночи 6 января пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Около 20:00 5 января дежурные средства ПВО перехватили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над западной частью акватории Черного моря.

Около 0:30 6 января силы ПВО перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом, сообщает Минобороны РФ.

Читайте также: системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом.

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