Пять беспилотников и четыре ракеты сбили силы ПВО над Крымом и Черным морем

В течение вечера 5 января и ночи 6 января пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Около 20:00 5 января дежурные средства ПВО перехватили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над западной частью акватории Черного моря.

Около 0:30 6 января силы ПВО перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом, сообщает Минобороны РФ.

Читайте также: системы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом.