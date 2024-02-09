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Пять банок взрывчатого вещества обнаружили полицейские в доме у жителя Тихорецка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-banok-vzryvchatogo-veshhestva-obnaruzhili-politsejskie-v-dome-u-zhitelya-tihoretska
Пять банок взрывчатого вещества обнаружили полицейские в доме у жителя Тихорецка
Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

Бездымный порох общей массой 850 г обнаружили в доме 49-летнего жителя Тихорецка транспортные полицейские.

При проведении обыска в доме подозреваемого правоохранители изъяли пять металлических банок с веществом серо-зеленого цвета общей массой 850 г. Экспертиза подтвердила, что это вещество — бездымный порох, он является взрывчатым веществом. Мужчина пояснил, что порох хранил для личных целей.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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