Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пьяный житель Армавира расстрелял из охотничьего ружья «Газель» знакомого

Происшествия
Пьяный житель Армавира расстрелял из охотничьего ружья «Газель» знакомого
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За умышленные уничтожение или повреждение имущества 39-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, двое мужчин распивали спиртное и поссорились. Когда один ушел, второй взял охотничье ружье и дважды выстрелил в «Газель» своего «обидчика».

Злоумышленника оперативно задержали. У него изъяли оружие и патроны — расстреляв чужую машину, мужчина положил их в пакет и спрятал.

Ущерб потерпевшему составил около 20 тыс. рублей. В отношении стрелка возбудили уголовное дело. Расследование уже завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

Читайте также: в Краснодаре неизвестные расстреляли легковушку на Адмиралтейском бульваре. Предположительно, стрельба велась из пневматического или страйкбольного оружия.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях