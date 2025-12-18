Пьяный житель Армавира расстрелял из охотничьего ружья «Газель» знакомого

За умышленные уничтожение или повреждение имущества 39-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, двое мужчин распивали спиртное и поссорились. Когда один ушел, второй взял охотничье ружье и дважды выстрелил в «Газель» своего «обидчика».

Злоумышленника оперативно задержали. У него изъяли оружие и патроны — расстреляв чужую машину, мужчина положил их в пакет и спрятал.

Ущерб потерпевшему составил около 20 тыс. рублей. В отношении стрелка возбудили уголовное дело. Расследование уже завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

