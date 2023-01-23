Пьяный водитель врезался в железнодорожный подъемник, уходя от погони в Тихорецке

Инцидент произошел 19 января. Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Hyundai, водитель которого нарушал правила движения на улице Профильной.

На требования остановиться водитель не отреагировал и прибавил скорость, пытаясь уйти от преследования. У железнодорожного переезда иномарка врезалась в подъемник. Нарушителя задержали.

В результате ДТП машина получила повреждения, но водитель не пострадал. На него завели административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без прав. А также за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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