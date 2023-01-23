Ехала на красный: девушка на иномарке снесла остановку в Музыкальном микрорайоне Краснодара
ДТП произошло 23 января около 2:00 на пересечении улицы Российской и переулка Гаражного.
Фото перевернутого остановочного павильона выложили в соцсети местные жители. Очевидцы недоумевали, что могло случиться с остановкой и предполагали, что это «работа» ночного гонщика. Выяснилось, что виновником разрушений стала девушка.
«По предварительным данным, она ехала на автомобиле Opel по Российской в сторону улицы Петра Метальникова. На пересечении с переулком Гаражным машина проехала на красный свет и врезалась в автомобиль «Лада», который двигался во встречном направлении и поворачивал налево. От удара иномарка изменила траекторию движения и совершила наезд на препятствие — остановку», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.
В результате ДТП пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.
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