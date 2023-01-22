Девушка-подросток пострадала в ДТП с участием шести автомобилей в Сириусе

Массовая авария произошла 22 января около 12:30 на автодороге «Адлер — Веселое» около поворота на Красную Поляну.

На трассе столкнулись шесть автомобилей. Из-за этого на дороге на время образовались сильные заторы в сторону Сочи.

В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Ее доставили в медучреждение. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МВД по ФТ Сириус.

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