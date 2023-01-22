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Девушка-подросток пострадала в ДТП с участием шести автомобилей в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-podrostok-postradala-v-dtp-s-uchastiem-shesti-avtomobilej-v-siriuse
Девушка-подросток пострадала в ДТП с участием шести автомобилей в Сириусе
Фото пресс-службы МВД по ФТ Сириус

Массовая авария произошла 22 января около 12:30 на автодороге «Адлер — Веселое» около поворота на Красную Поляну.

На трассе столкнулись шесть автомобилей. Из-за этого на дороге на время образовались сильные заторы в сторону Сочи.

В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Ее доставили в медучреждение. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МВД по ФТ Сириус.

Читайте также: шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла 21 января в 22:00 на автодороге «Новороссийск — Керчь».

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