Пьяный водитель проехал без колеса на «голом диске» 15 км в Краснодарском крае
Инцидент произошел в Славянском районе. Во время движения из-под трущегося о дорогу диска вылетали искры.
Автомобиль с технической неисправностью заметили сотрудники ДПС. Водитель «Лады» совершал опасные маневры.
Полицейские остановили машину, водитель сразу же попытался убежать. Нарушителя задержали, им оказался 20-летний местный житель. У молодого человека были признаки алкогольного опьянения.
Выяснилось, что парень проехал на неисправной машине около 15 км. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Также у него нет водительских прав.
В отношении молодого человека составили административные протоколы, его арестовали. Машину поместили на штрафстоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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