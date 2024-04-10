Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пьяный водитель опрокинул легковушку на крышу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-oprokinul-legkovushku-na-kryshu-v-sochi
Пьяный водитель опрокинул легковушку на крышу в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Авария произошла днем 10 апреля на трассе в районе Хосты.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, от чего легковушка опрокинулась на крышу.

В результате двух пассажиров и водителя госпитализировали, виновник аварии по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

Читайте также: иномарка перевернулась на крышу после ДТП на перекрестке в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях