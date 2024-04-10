Пьяный водитель опрокинул легковушку на крышу в Сочи

Авария произошла днем 10 апреля на трассе в районе Хосты.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, от чего легковушка опрокинулась на крышу.

В результате двух пассажиров и водителя госпитализировали, виновник аварии по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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