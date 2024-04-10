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Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на перекрестке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-perevernulas-na-kryshu-posle-dtp-na-perekrestke-v-krasnodare
Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на перекрестке в Краснодаре
Фото t.me/krddtp1

Авария произошла утром 10 апреля на улице Фадеева в Пашковском микрорайоне.

По предварительным данным, 54-летинй мужчина ехал за рулем Kia двигался по улице Фадеева со стороны улицы Гоголя в сторону улицы 8 Марта и на пересечении с улицей Ярославского напротив дома № 313 столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которого был 40-летний водитель.

В результате ДТП автомобиль Kia опрокинулся на крышу. В аварии никто не пострадал, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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