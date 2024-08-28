Пьяный водитель ночью гонял по встречке в Армавире

Инцидент произошел в ночь на 28 августа на улице Кирова.

Патрулировавший улицы наряд Росгвардии заметил автомобиль Hyundai, который ехал по встречной полосе на дороге с односторонним движением. Нарушителя остановили. Им оказался 34-летний местный житель. У мужчины имелись внешние признаки опьянения.

Мужчину передали инспекторам ДПС для дальнейшего разбирательства. Известно, что проходить медосвидетельствование он отказался, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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