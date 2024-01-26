Пьяный водитель не справился с управлением и съехал с дороги по склону в Сочи

Авария произошла вечером 25 января в лесном массиве в районе села Каштаны.

Очевидцем ДТП стал местный житель, который и вызывал МЧС. Он рассказал, что «Нива» съехала с грунтовой дороги по крутому склону, водителю и пассажиру нужна помощь.

Легковушка в 60 м от дороги была сильно повреждена, мужчину и женщину с резким запахом алкоголя обнаружили вне автомобиля. Водитель неуверенно ходил сам — он получил черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Пассажирка также получила травму головы и ноги. После оказания необходимой помощи ее вынесли к дороге на носилках, сообщает пресс-служб ЮРПСО МЧС.

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