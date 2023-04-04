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Пьяный водитель «Муравья» вылетел с дороги и опрокинулся в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-muravya-vyletel-s-dorogi-i-oprokinulsya-v-ust-labinskom-rajone
Пьяный водитель «Муравья» вылетел с дороги и опрокинулся в Усть-Лабинском районе
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП, в котором пострадал 51-летний мужчина, произошло 3 апреля в 14:50 на улице Советской в станице Кирпильской.

По предварительным данным, мужчина за рулем  мотороллера «Муравей» превысил скорость и не справился с управлением. В результате мотороллер вылетел с дороги и опрокинулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу. Выяснилось, что ранее он был лишен водительского удостоверения. Кроме того, медосвидетельствование подтвердило, что в момент аварии мужчина был пьян.

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