Пьяный водитель «Муравья» вылетел с дороги и опрокинулся в Усть-Лабинском районе

ДТП, в котором пострадал 51-летний мужчина, произошло 3 апреля в 14:50 на улице Советской в станице Кирпильской.

По предварительным данным, мужчина за рулем мотороллера «Муравей» превысил скорость и не справился с управлением. В результате мотороллер вылетел с дороги и опрокинулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу. Выяснилось, что ранее он был лишен водительского удостоверения. Кроме того, медосвидетельствование подтвердило, что в момент аварии мужчина был пьян.

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