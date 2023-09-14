Пьяный водитель «девятки» сбил двух девушек на обочине под Краснодаром

Дорожное происшествие случилось 13 сентября около 19:30 на территории аула Козет.

Предварительно, 35-летний местный житель сел за руль автомобиля ВАЗ-2109 после употребления алкоголя. Впереди него ехал 26-летний водитель автомобиля Chevrolet. Во время движения он резко затормозил, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу собаку.

В этот момент нетрезвый водитель «девятки» не справился с управлением, пытаясь уйти от столкновения с иномаркой, и выехал на правую обочину, где сбил двух 20-летних девушек. Их с различными травмами госпитализировали в местную больницу.

По данном факту полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Нетрезвого водителя поместили в изолятор. На него возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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