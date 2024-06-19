Пьяный водитель без прав попал в аварию и скрылся с места происшествия в Анапе

В полицию города-курорта поступило сообщение о ДТП на улице Джеметинской в поселке Пятихатки.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутно двигавшийся автомобиль Honda. После ДТП пострадавший водитель вышел из машины, осмотрел повреждения и покинул место происшествия. Виновник аварии остался ждать сотрудников полиции.

Прибывшие на место сотрудники ДПС оформили ДТП с неустановленным водителем. В ходе расследования установили второго участника аварии — им оказался 41-летний местный житель.

Скрывшийся с места ДТП автомобиль обнаружили и остановили, правонарушителя задержали в результате завязавшейся погони. От водителя исходил сильный запах алкоголя, предъявить водительские права он отказался. Из-за буйного поведения полицейские надели на него наручники.

Установили, что водительского удостоверения нет и никогда не было. В отношении него составили 6 административных протоколов — за отказ прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, управление автомобилем без прав, невыполнение законного требования об остановке, оставление места ДТП, а также за отсутствие страховки.

Задержанного доставили в отделение полиции. Собранные в отношении него материалы передали в суд. За неповиновение требованию сотрудников полиции, вождение без прав, а также оставление места ДТП арестовал водителя на 10 суток. Оставшиеся материалы сейчас рассматривает районный суд.

На виновника аварии также составили административный протокол, сообщает УМВД России по Анапе.

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