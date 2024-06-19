Пенсионер за рулем иномарки протаранил аптеку в Динском районе
Происшествия
19.06.2024 11:43
Авария произошла утром 19 июня на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской в станице Динской.
По предварительным данным, 75-летний местный житель ехал за рулем автомобиля марки Renault, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и врезался в здание аптеки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии в полиции проводят проверку.
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