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Девушка-водитель погибла в лобовой аварии с большегрузом в Павловском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-voditel-pogibla-v-lobovoj-avarii-s-bolshegruzom-v-pavlovskom-rajone
Девушка-водитель погибла в лобовой аварии с большегрузом в Павловском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 17 июня около 1:00 в районе 19 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 19-летняя водитель автомобиля LADA выехала на встречную полосу и врезалась в двигающийся навстречу большегрузом MAN с прицепом под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии девушка скончалась на месте от полученных травм. Известно, что ее водительский стаж не превышает года, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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