Девушка-водитель погибла в лобовой аварии с большегрузом в Павловском районе

Смертельное ДТП произошло 17 июня около 1:00 в районе 19 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 19-летняя водитель автомобиля LADA выехала на встречную полосу и врезалась в двигающийся навстречу большегрузом MAN с прицепом под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии девушка скончалась на месте от полученных травм. Известно, что ее водительский стаж не превышает года, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель такси не уступил дорогу и влетел в отбойник в Новороссийске.