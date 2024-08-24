Пьяный турист пнул ногой и вырвал из земли фотобудку на набережной Геленджика

Инцидент на набережной попал на запись видеокамер наружного наблюдения. Нарушителя арестовали на пять суток.

На видеозаписи видно, как молодой человек в шортах и футболке нетвердым шагом приближается к фотобудке и пинает ее ногой. После он уперся в конструкцию руками, приложил усилия и повалил фотобудку, вырвав крепления из земли. Затем парень убежал.

Правонарушителя задержали. Им оказался 20-летний приезжий из Ростова-на-Дону. В беседе с полицейскими молодой человек объяснил, что злого умысла у него не было, он просто был пьян и не понимал, что делает.

На него завели административное дело за мелкое хулиганство. Суд отправил нарушителя под арест на пять суток. Также ему придется возместить ущерб, сообщает пресс-служба ОМВД России по Геленджику в Telegram.

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