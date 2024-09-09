Пьяный турист из Липецка устроил скандал на базе отдыха в Анапе

Инцидент произошел в гостинице на улице Знойной в селе Витязево.

Турист из Липецка хотел провести ночь на базе отдыха, но его не пустили из-за состояния опьянения.

Тогда мужчина устроил скандал, стал нецензурно выражаться и кричать на работницу заведения. Сотрудники гостиницы нажали тревожную кнопку, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и передали его полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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