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Пьяный студент из Ирака ночью напал на женщину в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-student-iz-iraka-napal-nochyu-napal-na-zhenshhinu-v-goryachem-klyuche
Пьяный студент из Ирака ночью напал на женщину в Горячем Ключе
Фото из соцсетей

Инцидент произошел 8 июня около 1:00 на аллее в центре города-курорта. В результате нападения местная жительница получила травмы.

Местные жители рассказали в соцсетях, что нетрезвый студент политехнического университета из Ирака напал на женщину, которая вышла из кафе. Иностранец подбежал к ней и ударил ее сзади.

«В настоящее время сотрудниками полиции ОМВД России по городу Горячий Ключ злоумышленник задержан. Назначено проведение проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что студент из Ирака знаком с женщиной, на которую он напал на улице.

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