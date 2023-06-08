Пьяный студент из Ирака ночью напал на женщину в Горячем Ключе

Инцидент произошел 8 июня около 1:00 на аллее в центре города-курорта. В результате нападения местная жительница получила травмы.

Местные жители рассказали в соцсетях, что нетрезвый студент политехнического университета из Ирака напал на женщину, которая вышла из кафе. Иностранец подбежал к ней и ударил ее сзади.

«В настоящее время сотрудниками полиции ОМВД России по городу Горячий Ключ злоумышленник задержан. Назначено проведение проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что студент из Ирака знаком с женщиной, на которую он напал на улице.

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