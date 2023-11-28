Пьяный рецидивист ограбил продуктовый магазин в центре Краснодара

Преступление произошло на улице Морской в районе кинотеатра «Аврора». Грабителя задержали по горячим следам.

Сотрудники продуктового магазина сообщили в полицию, что один из посетителей забрал из кассы почти 11 тыс. рублей и ушел. Правоохранители в короткий срок установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний местный житель. Его задержали в проезде Гаражном и доставили в отдел МВД.

Грабитель признался, что совершил преступление после употребления алкогольных напитков. Часть украденных денег он успел потратить.

На мужчину завели уголовное дело о грабеже. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невызде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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