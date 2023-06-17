Пьяный приезжий ударил собутыльника ножом в Тбилисском районе

Инцидент произошел в ночь на 17 июня в общежитии на улице Толстого в станице Тбилисской.

Наряд вневедомственной охраны прибыл по сигналу «Тревога» и выяснил, что двое постояльцев общежития распивали спиртное и поссорились. В результате 23-летний ранее судимый приезжий из Воронежской области ударил своего 49-летнего оппонента ножом.

Подозреваемый находился в неадекватном состоянии, был пьян, а на его одежде и руках были пятна бурого цвета. Молодого человека задержали на входе в общежитие и передали сотрудникам полиции.

Пострадавшего скорая помощь доставила в больницу, сообщает пресс-служба ГУ Росгрвардии по Краснодарскому краю.

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