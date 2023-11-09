Пьяный приезжий поджег иномарку в центре Краснодара из-за плохого сна

Поджог автомобиля произошел на улице Фрунзе в ночное время. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Местный житель утром вышел на улицу к своему автомобилю и с удивлением обнаружил, что он горел. Мужчина сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители пришли к выводу, что иномарку кто-то поджег.

Оперативники составили ориентировку на поджигателя и передали ее коллегам. Вскоре злоумышленника задержали около железнодорожного вокзала, где он пытался уехать к родственникам.

Поджигателем оказался 50-летний приезжий из Сыктывкара. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что в тот вечер он пил алкоголь на улице с незнакомой ему компанией. После этого он решил погулять по ночному городу, но заблудился и начал искать место для ночевки. Приезжий дергал ручки припаркованных автомобилей и нашел незапертую легковушку. Он проник в ее салон, но уснуть не смог. Он поджег машину зажигалкой и ушел.

На задержанного завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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