Несколько припаркованных автомобилей сгорели в Краснодаре

Инцидент произошел рано утром 4 ноября на улице Кожевенной.

Известно, что сначала загорелся автомобиль «Москвич». Затем огонь с отечественного кроссовера перекинулся на соседние иномарки: Mazda и Changan.

«В настоящее время устанавливают причины возгорания, в том числе проверяют версию о возможном поджоге автомобиля», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Информация о возгорании автомобилей на улице Кожевенной поступила диспетчеру в 6:47. Спасатели прибыли на место через 7 минут и установили, что три автомобиля загорелись на площади 12 кв. метров.

В 6:56 пожар локализовали, а в 7:06 полностью ликвидировали. На месте работали 5 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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