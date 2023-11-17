Пьяный приезжий ночью зашел в отель в Краснодаре и устроил дебош

Инцидент произошел накануне в одном из отелей на улице Мачуги в микрорайоне Гидростроителей.

Туда зашел пьяный 20-летний приезжий и начал вести себя неадекватно — нецензурно выражался и размахивал руками. Он не слушал персонал отеля и провоцировал конфликт, поэтому сотрудникам пришлось вызвать вневедомственную охрану.

Прибывшие на место росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка. Они задержали пьяного хулигана и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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