Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пьяный приезжий ночью зашел в отель в Краснодаре и устроил дебош

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-priezzhij-nochyu-zashel-v-otel-v-krasnodare-i-ustroil-debosh
Пьяный приезжий ночью зашел в отель в Краснодаре и устроил дебош
Фото pexels.com

Инцидент произошел накануне в одном из отелей на улице Мачуги в микрорайоне Гидростроителей.

Туда зашел пьяный 20-летний приезжий и начал вести себя неадекватно — нецензурно выражался и размахивал руками. Он не слушал персонал отеля и провоцировал конфликт, поэтому сотрудникам пришлось вызвать вневедомственную охрану.

Прибывшие на место росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка. Они задержали пьяного хулигана и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяный дебошир бегал голым по коридору и бил посуду в отеле в Сочи. Рано утром на пульт охраны поступил сигнал «Тревога» из отеля на улице Виноградной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях