Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Пьяный посетитель кафе ударил сотрудника Росгвардии в Краснодарском крае 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-posetitel-kafe-udaril-sotrudnika-rosgvardii-v-krasnodarskom-krae
Пьяный посетитель кафе ударил сотрудника Росгвардии в Краснодарском крае 
Фото t.me/kubansledcom

Преступление произошло в ночь на 27 августа в Кореновске.

По данным следствия, 35-летний местный житель грубо нарушал общественный порядок в одном из кафе на улице Комсомольской. Администратор вызвала вневедомственную охрану. Дебошир отказался подчиняться правоохранителей и ехать в отдел полиции. Он несколько раз ударил руками по голове росгвардейца.

Возбудили уголовное дело о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяный пассажир такси напал на сотрудника заправки в Геленджике из-за просьбы не курить.

Статьи
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Красная икра: чем полезна и кому нельзя
Красная икра: чем полезна и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях