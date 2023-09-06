Пьяный посетитель кафе ударил сотрудника Росгвардии в Краснодарском крае 

Преступление произошло в ночь на 27 августа в Кореновске.

По данным следствия, 35-летний местный житель грубо нарушал общественный порядок в одном из кафе на улице Комсомольской. Администратор вызвала вневедомственную охрану. Дебошир отказался подчиняться правоохранителей и ехать в отдел полиции. Он несколько раз ударил руками по голове росгвардейца.

Возбудили уголовное дело о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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