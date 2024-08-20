Пьяный пассажир убил таксиста ударом в голову в Краснодаре

Убийство произошло ночью 24 мая на улице Айвазовского краевого центра.

По данным следствия, между водителем такси и пассажиром возникла ссора, после которой таксист попросил мужчину выйти из машины. Из-за этого пьяный пассажир ударил водителя кулаком в голову, а после скрылся с места происшествия.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте на следующее утро, тело обнаружили очевидцы в его же автомобиле и вызвали экстренные службы.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. На период следствия обвиняемого заключили под стражу.

Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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