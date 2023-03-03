Пьяный пассажир бутылкой разбил таксисту голову в Тимашевске
Происшествия
03.03.2023 15:34
За причинение тяжкого вреда здоровью 34-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, таксист и пассажир поссорились во время поездки. Прибыв в место назначения, пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил водителя стеклянной бутылкой по голове. По заключению специалистов, здоровью таксиста был нанесен тяжкий вред.
На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Тимашевскому району.
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